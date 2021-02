Below are some old National Day songs you can download as MP3s as well as a few music videos that are available on YouTube:

Downloadable MP3’s (Right click and save as)

Beladona Il Kuwait

Shadi Al Khaleej – Kaseeroh Dalah

Sana Al Kharaz – I7na IlKha6awi AlAkeeda

Sana Al Kharaz – 6ig Ya Mu6ar 6ig

Sana Al Kharaz – Al Azrag

Sana Al Kharaz – Salam Ya Wa6ani

7naina Il Ayadi

Il Wa7id Allah (Om A7med – Wainich Yal Ibra)

Imbarak 3alaik il3id

Abdul Kareem Abdul Qader – Wa6an Al Nahar

Abdullah Al-Ruwaishid – 3ashat Lina Il Kuwait (Original)

Hussien Al Jasmi – La Telomoni (Hala February)

Nabeel Sh3ail – Ya Dar (Hala February)

Rashid Al-Majid – 6ayir Men El Far7a

BBS Kids – Wa6ani 7abeebi

Kuwaiti TV Band – Ya Wardity Ya Nidiya

Kuwaiti TV Band – Al Ziman Dawar

Music Videos

حفل المعاهد الخاصة سنة 86 – كلما زادت المحن – شادي الخليج

شادي الخليج وسناء الخراز _اروحنا سورها(كل مازادت المحن)

شادي الخليج 1986- كاسروه دله اربع انات مله

شادي الخليج – كويت و العرب من اوبريت شراع الوفاء

لقيناه ” جابر أبونا من عمر” – سناء الخراز

نبيل شعيل – الكويت حرة

If there are more music videos I should add let me know!