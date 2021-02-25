Below are some old National Day songs you can download as MP3s as well as a few music videos that are available on YouTube:
Downloadable MP3’s (Right click and save as)
Beladona Il Kuwait
Shadi Al Khaleej – Kaseeroh Dalah
Sana Al Kharaz – I7na IlKha6awi AlAkeeda
Sana Al Kharaz – 6ig Ya Mu6ar 6ig
Sana Al Kharaz – Al Azrag
Sana Al Kharaz – Salam Ya Wa6ani
7naina Il Ayadi
Il Wa7id Allah (Om A7med – Wainich Yal Ibra)
Imbarak 3alaik il3id
Abdul Kareem Abdul Qader – Wa6an Al Nahar
Abdullah Al-Ruwaishid – 3ashat Lina Il Kuwait (Original)
Hussien Al Jasmi – La Telomoni (Hala February)
Nabeel Sh3ail – Ya Dar (Hala February)
Rashid Al-Majid – 6ayir Men El Far7a
BBS Kids – Wa6ani 7abeebi
Kuwaiti TV Band – Ya Wardity Ya Nidiya
Kuwaiti TV Band – Al Ziman Dawar
Music Videos
حفل المعاهد الخاصة سنة 86 – كلما زادت المحن – شادي الخليج
شادي الخليج وسناء الخراز _اروحنا سورها(كل مازادت المحن)
شادي الخليج 1986- كاسروه دله اربع انات مله
شادي الخليج – كويت و العرب من اوبريت شراع الوفاء
لقيناه ” جابر أبونا من عمر” – سناء الخراز
نبيل شعيل – الكويت حرة
If there are more music videos I should add let me know!
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