Below is a list of places I found that offer Christmas-themed lunches & dinners as well as cakes. If there is a place you know I haven’t listed, let me know so I can add it:

Dine-In

Courtyard by Marriott @courtyardkuwait

Crowne Plaza @crowneplazakuwaitatc

Hilton Garden Inn @hiltongardeninn_kuwait

Hilton Kuwait Resort @hiltonkuwaitresort

Jumeirah Messilah @jumeirahmessilahbeach

Radisson Blu Hotel @radissonblukuwait

Take Away

Crowne Plaza @crowneplazakuwaitatc

Dean & Deluca @deandelucame

Little Deli @littledeli

Madison & Heig @madisonandheig

Xmas Cakes

BreadTalk @breadtalkkuwait

J’s Bakery @js_bakery

Madison & Heig @madisonandheig

Mr Baker @mrbakerkwt

Sable @sable.kw