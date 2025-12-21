Christmas Lunches & Dinners in Kuwait

If you’re looking for a place to dine on Christmas Eve or Christmas Day, here are some restaurants in Kuwait offering special Christmas menus.
All the options are hotels, except for Vigonovo. The cheapest option I found is the Grand Majestic Hotel at KD 7.5 per person for a buffet, while the most expensive is Riccardo at KD 40 per person for a set menu. Check out the list below:
Courtyard by Marriott
Christmas Eve Dinner: KD 16.9 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 18.9 (Buffet)
@courtyardkuwait
Crowne Plaza Hotel
Christmas Eve Dinner: KD 17 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 18 (Buffet)
@crowneplazakuwaitatc
Grand Majestic Hotel
Christmas Eve Dinner: KD 7.5 (Buffet)
Christmas Day Dinner: KD 7.5 (Buffet)
@grandmajestichotels
Holiday Inn Salmiya
Christmas Day Lunch: KD 13.900 (Buffet)
@holidayinnkw
Jumeirah Messilah Beach
Christmas Eve Dinner: KD 25 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 25 (Buffet)
@jumeirahmessilahbeach
Marina Hotel
Christmas Day Lunch: KD 18 (Buffet)
@marinahotelkwt
Park Inn By Radisson
Christmas Eve Dinner: KD 20 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 20 (Buffet)
@parkinnbyradissonkuwait
Radisson Blu Hotel
Christmas Eve Dinner: KD 19.5 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 21 (Buffet)
@radissonblukuwait
Riccardo
Christmas Eve Dinner: KD 40 (Set Menu)
Christmas Day Lunch: KD 40 (Set Menu)
Symphony Style Hotel
Christmas Eve Dinner: KD 18 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 20 (Buffet)
@symphonystylekuwait
The St. Regis
Christmas Eve Dinner: KD 28 (Buffet)
Christmas Day Lunch: KD 28 (Buffet)
@stregiskuwait
Vigonovo
Christmas Eve Dinner: KD 15 (Set Menu)
Christmas Day Lunch: KD 15 (Set Menu)
@vigonovo_kw
Waldorf Astoria
Christmas Day Dinner: KD 26 (Set Menu)
@waldorfastoriakuwait
Main photo taken from Jumeirah Messilah Beach